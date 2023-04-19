"مستشفى الموية العام" يستنفر لإنقاذ 14 مصابًا في حوادث مرورية متتالية

ومنذ الثالثة من فجر اليوم وحتى لحظات الافطار، واصل العاملون في قسم الطوارئ بالمستشفى، جهودهم لخدمة المصابين والحالات المرضية التي تراجع القسم. واستقبل مستشفى الموية خلال 15 ساعة، 17 حالة، بينها 14 حالة إصابة، تم تقديم الإسعافات الأولية لها وتنويم 9 حالات، وتحويل 3 حالات لمستشفيات الطائف لاستكمال الخدمات الطبية والعلاجية.