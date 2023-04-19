"مستشفى الموية العام" يستنفر لإنقاذ 14 مصابًا في حوادث مرورية متتالية

أعلن مستشفى الموية العام حالة الطوارئ، اليوم الأربعاء، عقب تلقّيه بلاغات عن وقوع حوادث مرورية متتالية وقعت على طريق الطائف - الرياض.
مستشفى الموية العام، وفور تلقّيه البلاغات؛ استدعى كافة طواقمه الطبية، ورفع من جاهزية جميع أقسامه، وبعث بفرق إسعافية لمواقع بعض الحوادث.
ومنذ الثالثة من فجر اليوم وحتى لحظات الافطار، واصل العاملون في قسم الطوارئ بالمستشفى، جهودهم لخدمة المصابين والحالات المرضية التي تراجع القسم. واستقبل مستشفى الموية خلال 15 ساعة، 17 حالة، بينها 14 حالة إصابة، تم تقديم الإسعافات الأولية لها وتنويم 9 حالات، وتحويل 3 حالات لمستشفيات الطائف لاستكمال الخدمات الطبية والعلاجية.
يشار إلى أن إلإجراءات الإسعافية والرعاية السريعة أسهمت، بفضل الله تعالى، في إنقاذ حالات المصابين الذين قدمت لهم الإسعافات والخدمات والرعاية الطبية اللازمة.