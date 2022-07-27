"مكافحة التصحُّر" يسلم المخيم البيئي بشقراء لتسييجه وتشجيره بمساحة ١٦٠٠٠٠٠م٢

وتفصيلًا: تم اليوم تسليم موقع تشجير محافظة شقراء "المخيم البيئي" بالمحافظة، للمقاول؛ وذلك لأجل تسييج كامل الموقع البالغ مساحته مليونًا وستمائة ألف متر مربع، وزراعة 47 ألف شتلة بالموقع.