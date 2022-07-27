"مكافحة التصحُّر" يسلم المخيم البيئي بشقراء لتسييجه وتشجيره بمساحة ١٦٠٠٠٠٠م٢

"مكافحة التصحُّر" يسلم المخيم البيئي بشقراء لتسييجه وتشجيره بمساحة ١٦٠٠٠٠٠م٢
ضمن أعمال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؛ تم تسليم "موقع تشجير محافظة شقراء "المخيم البيئي" للمقاول؛ لتسييجه وتشجيره وعمل شبكات الري على مساحة تجاوزت مليونًا وستمائة ألف متر مربع.
وتفصيلًا: تم اليوم تسليم موقع تشجير محافظة شقراء "المخيم البيئي" بالمحافظة، للمقاول؛ وذلك لأجل تسييج كامل الموقع البالغ مساحته مليونًا وستمائة ألف متر مربع، وزراعة 47 ألف شتلة بالموقع.
وسيتم تمديد شبكات ري متكاملة في الموقع، ويكون ري الأشجار بالموقع باستخدام المياه المعالجة ثلاثيًّا للري، وذلك ضمن أعمال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر".
وتأتي العناية بتشجير المنتزهات تحقيقًا للمبادرة العظيمة التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر"، التي ستكون نقلةً نوعيّةً في الإصلاح البيئي، وتحسين جودة الحياة بمشيئة الله.