وزير الاستثمار يشكر القيادة بعد إقرار لوائح المناطق الاقتصادية الخاصة

رفع وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة في كل من جازان، ومدينة الحوسبة السحابية والمعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير.
وأوضح الفالح أن اللوائح التنظيمية التي ستدخل حيز التنفيذ بداية أبريل 2026 تمثل خطوة استراتيجية في تطوير البيئة الاستثمارية للمناطق الاقتصادية الخاصة، وتعكس التزام المملكة بتعزيز جاذبيتها الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد أن اللوائح تُعد جزءًا من منظومة تنظيمية متكاملة، تقوم على وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع إصدار التراخيص وتوحيد الإجراءات التنظيمية، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بكفاءة ومرونة.
وبيّن الفالح أن اللوائح تتضمن حوافز ومزايا نوعية تعزز جاذبية المناطق الاقتصادية، من أبرزها: الإعفاءات الضريبية والجمركية، الإجراءات التشغيلية المُيسرة، نسب التملك المرنة، أطر خاصة بالسعودة، إلى جانب إتاحة استخدام لغات متعددة للأسماء التجارية، واستثناء بعض الاستثمارات من أحكام نظام الشركات.
واختتم الفالح بالتأكيد على أن هذه المبادرات تعكس حرص القيادة على تحفيز النمو وتنويع الاقتصاد الوطني، من خلال تمكين القطاعات الواعدة ودعم تنافسية المملكة كمركز استثماري عالمي.