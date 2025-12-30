وزير الاستثمار يشكر القيادة بعد إقرار لوائح المناطق الاقتصادية الخاصة

رفع وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة في كل من جازان، ومدينة الحوسبة السحابية والمعلوماتية، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ورأس الخير.