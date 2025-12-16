أمين جازان: الممر المائي تحوّل إلى وجهة حضرية وترفيهية بارزة

أكد أمين منطقة جازان أن مشروع الممر المائي أصبح حديث المجتمع و"ترندًا" لافتًا، لما يتمتع به من جماليات حضرية تعكس جودة الأعمال المنفذة، مشيرًا إلى أن الأمانة ماضية في دعم المشروع وتطويره ليكون وجهة ترفيهية وسياحية بارزة في المنطقة.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها صباح اليوم على عدد من مشاريع البلديات ضمن جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التنموية ببلديات المنطقة، حيث اطّلع على مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز.
وأشاد أمين المنطقة بجهود العاملين في المشروع، مثمنًا الأعمال المتقنة التي أسهمت في إبراز المشروع بصورة مميزة، ومؤكدًا أهميته في تعزيز المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، كونه من المشاريع النوعية التي تخدم السكان والزوار وتدعم الجذب السياحي.
ووجّه خلال الجولة بسرعة استكمال الأعمال المتبقية وفق الجدول الزمني المعتمد، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، ومعالجة كافة الملاحظات؛ لضمان اكتمال المشروع بالشكل الذي يحقق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – ويواكب مستهدفات التنمية الحضرية.
وأكد أمين جازان حرص الأمانة على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات وتذليل العقبات، بما يسهم في تطوير الواجهات العامة وتعزيز المرافق الخدمية والترفيهية بالمنطقة.
يُذكر أن صحيفة "سبق" تابعت مراحل إنشاء مشروع الممر المائي منذ انطلاقته، وسلّطت الضوء على تفاصيله وتطوّراته حتى وصوله إلى صورته الحالية التي حظيت بتفاعل واسع من المجتمع.