أمين جازان: الممر المائي تحوّل إلى وجهة حضرية وترفيهية بارزة

أكد أمين منطقة جازان أن مشروع الممر المائي أصبح حديث المجتمع و"ترندًا" لافتًا، لما يتمتع به من جماليات حضرية تعكس جودة الأعمال المنفذة، مشيرًا إلى أن الأمانة ماضية في دعم المشروع وتطويره ليكون وجهة ترفيهية وسياحية بارزة في المنطقة.