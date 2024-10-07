المعلم السعودي ياسر العيساوي يشارك كمتحدث في المؤتمر الأكاديمي الدولي للتعليم والتدريس في بلجيكا

وقد قدم العيساوي بحثًا بعنوان “تعزيز مهارات التفكير الناقد في تعليم العلوم للمرحلة الابتدائية: استراتيجيات ونتائج”، حيث تناول في عرضه طرق تعزيز مهارات التفكير الناقد لدى طلاب المرحلة الابتدائية في مجال العلوم، وأهمية تطبيق هذه الاستراتيجيات في تطوير العملية التعليمية.