المعلم السعودي ياسر العيساوي يشارك كمتحدث في المؤتمر الأكاديمي الدولي للتعليم والتدريس في بلجيكا

شارك المعلم السعودي ياسر جزاء العيساوي، معلم العلوم وسفير رابطة المعلمين الدولية في المملكة العربية السعودية، كمتحدث في المؤتمر الأكاديمي الدولي للتعليم والتدريس (International Academic Conference on Teaching and Education) الذي أقيم في بلجيكا يوم أمس.
وقد قدم العيساوي بحثًا بعنوان “تعزيز مهارات التفكير الناقد في تعليم العلوم للمرحلة الابتدائية: استراتيجيات ونتائج”، حيث تناول في عرضه طرق تعزيز مهارات التفكير الناقد لدى طلاب المرحلة الابتدائية في مجال العلوم، وأهمية تطبيق هذه الاستراتيجيات في تطوير العملية التعليمية.
ويُعد هذا المؤتمر من أبرز المؤتمرات الأكاديمية العالمية التي تجمع نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التعليم من مختلف أنحاء العالم، حيث تم تسليط الضوء على أحدث الأبحاث والممارسات التعليمية المبتكرة.