فتح باب التسجيل في برنامج التدريب على رأس العمل بالخطوط الحديدية "سار"

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية #سرب، فتح باب التسجيل في برنامج (التدريب على رأس العمل) لمدة 3 أشهر؛ للعمل بالخطوط الحديدية السعودية #سار.
وأوضح المعهد، أن شروط التقديم تشمل أن يكون عمر المتقدم بين 20 إلى 30 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم الكلية التقنية "تخصُّص فني"، وألا يقل مستوى اللغة الإنجليزية عن درجة 4 IELTS، ولائقاً طبياً، واجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
وأضاف، أن المزايا تشمل مكافأة شهرية خلال فترة التدريب، والتوظيف في مهنة مساعد قائد قطار، أو مشغّل ساحات ومحطات، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي يشمل الموظف وزوجته وأطفاله ووالديه.
ويبدأ التقديم اليوم الأحد 26 مايو حتى السبت 8 يونيو عبر الرابط: http://Srp.edu.sa فيما يبدأ البرنامج في أغسطس المقبل.