فتح باب التسجيل في برنامج التدريب على رأس العمل بالخطوط الحديدية "سار"

وأوضح المعهد، أن شروط التقديم تشمل أن يكون عمر المتقدم بين 20 إلى 30 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم الكلية التقنية "تخصُّص فني"، وألا يقل مستوى اللغة الإنجليزية عن درجة 4 IELTS، ولائقاً طبياً، واجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.