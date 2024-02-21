"فيصل بن فرحان" يطالب دول مجموعة العشرين باتخاذ إجراءاتٍ مجدية لإنهاء الحرب في غزة

وقال الأمير فيصل بن فرحان: "إن تزايد حدة الصراعات العالميّة وانتشارها أدى إلى فرض ضغوط على التعاون الدولي، وضعف المصداقية والثقة في الإطار المتعدد الأطراف"، مشدداً على أهمية التزام المؤسسات الدولية في الوفاء بالتزاماتها على المستوى العالمي، وأن تكون أكثر وضوحاً بمواقفها مما هي عليه حالياً، وخاصةً بالتعامل مع الوضع المأساوي في قطاع غزة".