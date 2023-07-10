"الحصيني" يتوقَّع استمرار موجة الحر من "قوية لشبه قوية" على عموم مناطق السعودية والخليج

توقَّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، الدكتور عبدالعزيز الحصيني، استمرار موجة الحر، وأن تكون من قوية إلى شبه قوية على عموم مناطق السعودية والخليج.
وقال الحصيني: "لكن الجديد في الأمر أنه منذ أيام عدة بدأت تشتد الحرارة على الوسطى التي تمرُّ بموجة حر، تُعتبر شبه قوية، وهي ضرورية لنضج التمور، ويُتوقع استمرارها أيامًا عدة قبل أن تخف قليلاً، ثم يُتوقع معاودة ارتفاعها مرة أخرى إلا أن يصرفها الله".
وتابع: "وإن استمرت الأجواء الحارة جدًّا على الوسطى أيامًا أكثر، وهو متوقع حسب النماذج العددية للطقس، فهذا يعني نضج التمور بشكل جيد في السوق المحلي خلال الأيام القادمة بالنسبة للوسطى، ومزيد من التمور من منطقتَي الشرقية والمدينة -إن شاء الله-".
وأضاف: "وتأخُّر الحر هذا العام على الوسطى يعتبر إيجابيًّا، وفي صالح المزارع؛ باعتبار نزول التمور بشكل متدرج؛ وبالتالي تطول فترة تسويق التمور؛ وهو ما يجعل المزارع أكثر ربحًا وفائدة، وأكثر من الناحية المالية والعملية، وهو أيضًا في صالح المستهلك باعتبار طول فترة الخراف أو الرطب. والله أعلم".