"الحصيني" يتوقَّع استمرار موجة الحر من "قوية لشبه قوية" على عموم مناطق السعودية والخليج

وقال الحصيني: "لكن الجديد في الأمر أنه منذ أيام عدة بدأت تشتد الحرارة على الوسطى التي تمرُّ بموجة حر، تُعتبر شبه قوية، وهي ضرورية لنضج التمور، ويُتوقع استمرارها أيامًا عدة قبل أن تخف قليلاً، ثم يُتوقع معاودة ارتفاعها مرة أخرى إلا أن يصرفها الله".