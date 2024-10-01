محليات

جازان.. القبض على "5" مخالفين لأمن الحدود لتهريبهم "130" كيلوجراماً من نبات القات المخدّر

جازان.. القبض على "5" مخالفين لأمن الحدود لتهريبهم "130" كيلوجراماً من نبات القات المخدّر
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لتهريبهم (130) كيلوجراماً من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يُتوافر من معلوماتٍ لدى المواطنين والمقيمين عن أيّ نشاطاتٍ ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
الدوريات البرية لحرس الحدود

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