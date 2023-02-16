فيصل بن فرحان يلتقي وزيرة الخارجية البلجيكية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية بمملكة بلجيكا حاجة لحبيب، بمقر وزارة الخارجية البلجيكية في بروكسل.
وشهد اللقاء استعراض العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدّات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا الدكتور خالد الجندان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.