فيصل بن فرحان يلتقي وزيرة الخارجية البلجيكية

وشهد اللقاء استعراض العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدّات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.