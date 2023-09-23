"الربيعة": المملكة دعمت لاجئي الروهينجا بأكثر من 43 مشروعًا بـ186 مليون دولار

وقدّم "الربيعة" خلال كلمته في الجلسة، شكرَه الجزيل للمنظمين على دعوة المملكة العربية السعودية للمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا أن المملكة وقفت دائمًا مع المجتمع الدولي بحزم، ورفضت حرمان أقلية الروهينجا من حقوقها.