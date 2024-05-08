جميع مرافقه جاهزة.. اعتماد الخطة التشغيلية لمطار الملك عبدالعزيز بجدة لموسم الحج

وقال المهندس "جوهر": الخطة التشغيلية تدخل حيز التنفيذ بدايةً من غدٍ الخميس غرة شهر ذي القعدة بوصول أولى الرحلات حتى اكتمال وصول الحجاج، وتتضمن تشغيل جميع صالات المطار، صالة 1، والصالة الشمالية، ومجمع صالات الحج والعمرة بالنمط المشترك للقدوم والمغادرة طوال فترة الموسم لتلبية الطلب من بقية فئات المسافرين. ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن الصالات الثلاث تضم أكثر من 411 منصة لإنهاء إجراءات الجوازات، 440 منصة لقبول الأمتعة، 56 بوابة جسور متحركة، 54 جهاز تفتيش جمركي، 29 سيرًا لاستلام الأمتعة عند الوصول، 28 بوابة للحافلات، 4 مراكز صحية، علاوة على منصتين لأمتعة المجموعات.