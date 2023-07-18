مجلس الوزراء ينوِّه بالاتفاقيات مع تركيا ومبادرة "منار" مع اليابان ويُصدر 16 قرارًا جديدًا

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أكد حرص السعودية على ترسيخ التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص، واستمرار تبادُل الزيارات بين أصحاب الأعمال. مشيدًا في هذا الإطار بما أسفر عنه اجتماع الطاولة المستديرة للرؤية السعودية-اليابانية لعام 2030م من توقيع (ست وعشرين) مذكرة واتفاقية في قطاعات اقتصادية حيوية، وكذا بما اشتمل عليه منتدى الاستثمار السعودي-التركي من إبرام (تسع) مذكرات تفاهم في مجالات عدة.