"الندوة العالمية" تُجري 734 عملية عيون وتكشف على 4,350 مستفيداً في نيجيريا

وفي ختام الفعاليات، عبّر هشام عبد السلام، مدير مكتب الندوة العالمية في نيجيريا، عن تقديره للجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية في دعم المجتمع النيجيري، مؤكدًا أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تهدف لتقديم رعاية صحية متخصصة في المناطق الأكثر احتياجًا.