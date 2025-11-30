"الندوة العالمية" تُجري 734 عملية عيون وتكشف على 4,350 مستفيداً في نيجيريا

في إطار جهودها الإنسانية المستمرة، اختتمت الندوة العالمية للشباب الإسلامي أعمال قافلتها الطبية السابعة لجراحة العيون، التي أُقيمت في المستشفى التعليمي بولاية كيبي في نيجيريا، محققة نتائج طبية مميزة.
وأسفرت القافلة عن إجراء 734 عملية جراحية ناجحة، و4,350 كشفًا طبيًا شاملاً، إلى جانب توزيع 679 نظارة طبية على مستفيدين من ذوي الحاجة.
واستمرت القافلة خمسة أيام، بمشاركة فريق طبي مكوّن من سبعة أطباء متخصصين في جراحة العيون، ساهموا في استعادة البصر وتحسين جودة الحياة لمئات المستفيدين.
وفي ختام الفعاليات، عبّر هشام عبد السلام، مدير مكتب الندوة العالمية في نيجيريا، عن تقديره للجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية في دعم المجتمع النيجيري، مؤكدًا أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تهدف لتقديم رعاية صحية متخصصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن القافلة لم تقتصر على تقديم العلاج فقط، بل شملت أيضًا تدريب الكوادر الطبية المحلية، وتبادل الخبرات، ما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية بشكل مستدام.