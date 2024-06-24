"الزعاق": بداية "موسم الغبيرة".. سيستمر 60 يومًا وسيؤثر على هذه المناطق

كشف الدكتور خالد الزعاق، مقدم فقرة "تقويم" على قناة العربية، أن هذه الأيام هي بداية لموسم "الغبيرة"، وهو موسم الغبار العالق على وجه السماء طوال الـ60 يومًا القادمة، وسيكون على الليث والقنفذة وجازان وتهامة.