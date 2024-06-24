"الزعاق": بداية "موسم الغبيرة".. سيستمر 60 يومًا وسيؤثر على هذه المناطق

كشف الدكتور خالد الزعاق، مقدم فقرة "تقويم" على قناة العربية، أن هذه الأيام هي بداية لموسم "الغبيرة"، وهو موسم الغبار العالق على وجه السماء طوال الـ60 يومًا القادمة، وسيكون على الليث والقنفذة وجازان وتهامة.
وأضاف بأن هذا الغبار يعمل على تسميد الأرض، وتكسير حدة حرارة الأجواء الصيفية.. وهو من أشهر المواسم عند العامة، ويبدأ تأثيره من المنقلب الصيفي في 22 يونيو، ويستمر إلى دخول موسم سهيل.
وقال إنه خلال هذه الأيام تتعامد الشمس على المسطحات المائية في البحر الأحمر؛ فتُسبب هبوب رياح من شماله إلى جنوبه. وهذه الرياح نشطة ومثيرة للغبار والأتربة على سواحله من السعودية إلى القرن الإفريقي مرورًا باليمن. وهذا الغبار يسمى عند العامة بـ"موسم الغبيرة".