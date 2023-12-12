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بنك الرياض شريكًا للمؤتمر الدولي لسوق العمل 2023
يحل بنك الرياض شريكًا للمؤتمر الدولي لسوق العمل 2023؛ وذلك عبر رعايته البلاتينية لفعاليات المؤتمر الذي تحتضنه الرياض خلال الفترة من 13 – 14 ديسمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من كبار الشخصيات الحكومية والوزراء في دول مجموعة الـ 20، وكذلك جمع من الرؤساء التنفيذيين وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية ذات الصلة بتشريعات وأنظمة وسياسات واستراتيجيات العمل.
وتأتي مشاركة البنك في المؤتمر من خلال جناحه الخاص، الذي يعرض فيه أبرز الممارسات التي يتبناها البنك لتحفيز بيئة العمل لديه، وبلورة هدفه الرامي إلى أن تكون بيئة العمل لديه الأفضل لاستقطاب الموظفين، وتطوير قدراتهم، وإتاحة فرص التدرج الوظيفي، وتوليد القيادات.