بنك الرياض شريكًا للمؤتمر الدولي لسوق العمل 2023

وتأتي مشاركة البنك في المؤتمر من خلال جناحه الخاص، الذي يعرض فيه أبرز الممارسات التي يتبناها البنك لتحفيز بيئة العمل لديه، وبلورة هدفه الرامي إلى أن تكون بيئة العمل لديه الأفضل لاستقطاب الموظفين، وتطوير قدراتهم، وإتاحة فرص التدرج الوظيفي، وتوليد القيادات.