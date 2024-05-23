محليات

بيان "مكافحة الفساد" حول حادث التسمم: هناك محاولات لإخفاء أو إتلاف أدلّة وقد يكون هناك تواطؤ

من قِلَّةٍ من ضعاف النفوس من مراقبي ومفتّشي المنشآت الغذائية ممن سعوا لتحقيق مكاسب شخصية