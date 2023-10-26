بنك الرياض يتجاوز المستهدفات السنوية لمحفظة تمويل منشآت الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الثمانية أشهر الأولى من إطلاقها

وخلال الفترة من فبراير وحتى شهر سبتمبر الماضي، نجحت المحفظة من كسر حاجز الحصة التمويلية المخصصة للسنة الأولى بتقديمها حلولاً تمويلية بلغت قيمتها 1.05 مليار ريال سعودي، استفادت منها العديد من المنشآت العاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وتم توجيهها لصالح تطوير قدراتها ورفع إمكاناتها بما يتوافق ومستهدفات المحفظة لزيادة حصة المحتوى المحلي في هذا القطاع، وتمكين تطوير المشاريع الضخمة، ورفع القدرات التنافسية للمنشآت السعودية في مجال التقنيات الناشئة، بما يدعم مكانة المملكة في مقدمة الاقتصادات العالمية المعتمدة على البيانات.