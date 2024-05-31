رئيس "سدايا": التزييف العميق والمعلومات المُضلِّلة تحديات عالمية تتطلب استجابة موحدة

وأضاف "الغامدي’: إلى جانب الأطر التقنية والحلول المبتكرة؛ يجب أن يكون جوهر تركيزنا على الأفراد الذين نخدمهم، كما يجب إعطاء أولوية قصوى لسلامة مستخدمي الإنترنت (وخاصة الأطفال)، وتعد حملات التوعية العامة ومبادرات إشراك المجتمع المحلي مهمةً في هذا المسعى، لذلك أطلقت المملكة سياسة حماية البيانات الشخصية للأطفال ومن في حكمهم، موضحًا أن هذه الجهود المجتمعية تضمنت أن يكون مستقبلنا الرقمي آمنًا، ويتّسم بالابتكار كذلك، مما يوجد بيئة أكثر أمانًا على الإنترنت لأطفالنا وللأجيال القادمة.