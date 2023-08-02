"خوجة" يطالب المدخنين بالتوقف فورًا لتفادي سرطان الرئة

وبيّن أن أعراض الإصابة بسرطان الرئة تختلف من شخص لآخر ومنها السعال المستمر، سعال دموي، ضيق في التنفس، ألم في الصدر، الصفير، بحّة في الصوت، فقدان الوزن دون سبب، آلام في العظام، صداع، ولا تظهر أعراض الإصابة بالمرض على معظم المصابين بسرطان الرئة حتى يصل السرطان إلى مراحل متقدمة، فيما يؤدي الكشف المبكر عن سرطان الرئة إلى زيادة فرصة نجاح العلاج.