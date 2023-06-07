الدلامي يتفقد مستوى السلامة بشبكة طرق الشرقية استعداداً لاستقبال الحجاج

تفقّد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، مستوى السلامة والصيانة على شبكة الطرق في المنطقة الشرقية وعدداً من المحافظات التابعة لها.
واطّلع على جاهزية الشبكة ومستوى السلامة والصيانة عليها؛ بما يضمن توفير أفضل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ البرية من خلال المنطقة الشرقية.
وتفقد عدداً من المشاريع تحت التنفيذ، ومنها تقاطع مدخل النابية مع طريق أبو حدرية، ومشاريع تطوير طريق الجبيل، والعديد من المشاريع الجارية على طريق أبو حدرية، وطريق حفر الباطن - منفذ الرقعى.
يُذكر أن الجولة تأتي استمراراً لجولته على شبكة طرق المملكة؛ التي شملت مناطق: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنوّرة، والقصيم؛ بهدف الوقوف على جاهزية شبكة الطرق ومستوى والسلامة والصيانة عليها استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن.