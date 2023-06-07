الدلامي يتفقد مستوى السلامة بشبكة طرق الشرقية استعداداً لاستقبال الحجاج

وتفقد عدداً من المشاريع تحت التنفيذ، ومنها تقاطع مدخل النابية مع طريق أبو حدرية، ومشاريع تطوير طريق الجبيل، والعديد من المشاريع الجارية على طريق أبو حدرية، وطريق حفر الباطن - منفذ الرقعى.