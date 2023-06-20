بـ26 عملًا.. معرض "المحطات" بالمدينة المنورة يوثّق مشاهد فريدة لعابري طريق الحج

وتستعرض الأعمال الفنية في معرض "المحطات" تجربة العابرين بين المدينتين المقدستين من الحجاج والمعتمرين، والمشاهد البصرية الفريدة للطرق والمحطات حتى المهجورة منها؛ حيث ما زالت تتيح للمارّين بها فرصة لأخذ قسط من الراحة على الطريق الطويل حتى بعد توقف أشغالها، ويسلط معرض "المحطات" الضوء على عملية التطوير الشامل التي تعيشها المملكة، والتي طالت بدورها أحد أهم الطرق التاريخية فيها.