بـ26 عملًا.. معرض "المحطات" بالمدينة المنورة يوثّق مشاهد فريدة لعابري طريق الحج

ينظّم "مركز المدينة للفنون" الخميس المقبل، معرضًا فرديًّا للفنان السعودي شاكر سمرقندي، بعنوان "المحطات" يضم 26 عملًا فنيًّا، يشمل صورًا فوتوغرافية وأعمالًا مرئية، وصناديق ضوئية لمحطات الوقود واستراحات تنتشر على طول طريق الهجرة السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتستعرض الأعمال الفنية في معرض "المحطات" تجربة العابرين بين المدينتين المقدستين من الحجاج والمعتمرين، والمشاهد البصرية الفريدة للطرق والمحطات حتى المهجورة منها؛ حيث ما زالت تتيح للمارّين بها فرصة لأخذ قسط من الراحة على الطريق الطويل حتى بعد توقف أشغالها، ويسلط معرض "المحطات" الضوء على عملية التطوير الشامل التي تعيشها المملكة، والتي طالت بدورها أحد أهم الطرق التاريخية فيها.
ويجسّد المعرض الذي تشرف عليه "نماء المنورة" بدعم من الصندوق الثقافي، محاولة لعرض التأثير الإنساني للجهود التطويرية الذي يمس التجربة الإنسانية بشكل مباشر، عندما تمتزج مفاهيم غير ملموسة مثل الجمال والراحة، بمفاهيم أكثر عملية مثل تحديث القيم الاجتماعية والاقتصادية للأمكنة بشكل مستدام؛ لتخلق حالة تنموية عامة تسهم في تسليط الضوء على التاريخ بشكل معاصر.. يقيم المعرض الفنان معاذ العوفي، ويشرف عليه فنيًّا الفنان راشد الشعشعي.
وأكد مدير مركز المدينة للفنون محمد فوزان، دعم المركز للأنشطة الثقافية التي تثري المشهد الفني وتنمي الاقتصاد الإبداعي في المنطقة والمملكة؛ مبينًا أن المركز ينظم العديد من البرامج الفنية والثقافية في هذا الجانب.