فيديو.. مشاهد تاريخية للقاء الملك خالد والرئيس جيسكار ديستان في باريس عام 1978

بمناسبة الزيارة المرتقبة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا؛ نشرت قناة "الإخبارية" مقطعًا يحوي مشاهد تاريخية للقاء الذي جمع بين الملك خالد والرئيس الفرنسي جيسكار ديستان في باريس عام 1978.
وكان الديوان الملكي قد أصدر أمس بيانًا جاء في نصه: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء فقد غادر سموه لزيارة كل من (الجمهورية الهيلينية "اليونان"، والجمهورية الفرنسية).
وأضاف البيان: سيلتقي سموه خلال هذه الزيارة بقادة هاتين الدولتين، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.