فيديو.. مشاهد تاريخية للقاء الملك خالد والرئيس جيسكار ديستان في باريس عام 1978

وكان الديوان الملكي قد أصدر أمس بيانًا جاء في نصه: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء فقد غادر سموه لزيارة كل من (الجمهورية الهيلينية "اليونان"، والجمهورية الفرنسية).