تعقيد جديد يطال قضية معلمي ومعلمات نظام العقود الذين لا يشملهم "النقل الداخلي"

من جانبها، قالت إحدى المعلمات: نحن دفعة 1444 (العقود الرسمية) تضررنا لعدم إخبارنا بمكانية الوظائف في الوقت ذاته، لم نعرف ذلك إلا بعد منتصف السنة ‏وفوجئنا أن حُرمنا من النقل بدون أي آلية سابقة توضح لنا ذلك، ووقعنا على عقد لا توجد فيه أي مادة تحرمنا من النقل. وكذلك اصحاب الظروف الخاصة تم رفض نقلهم بعد ان استبشرو خيراً بالسماح لهم بالتقديم للنقل عبر إيقونة الظروف الخاصة عبر نظام فارس.