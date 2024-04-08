عروض حيّة وفنون أدائية.. "إثراء" يعايد زواره بأكثر من 42 فعالية في ثاني أيام العيد

وحرصًا على التبادل الثقافي وتعزيز الجوانب المعرفية؛ سيكون الزوّار على موعد مع فعالية "العيد حول العالم"، حيث تتاح الفرصة لهم في استكشاف الطرق العديدة التي تستعد بها الثقافات المختلفة للعيد وتحتفل به، عبر مجموعة من البرامج، وسيجوب الحضور "مدينة العيد"، حيث المنازل التي تم بناؤها بتصاميم متعددة مستوحاة من دول من حول العالم، إلى جانب الإعلان عن "اللحظة الكبرى" التي يشاركها إثراء كل عام مع زوّاره بأنماط تفاعلية مبتكرة.