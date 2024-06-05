منارة للتعليم والتدريب والتطوير والإبداع.. كلية الملك فهد الأمنية تواصل رسالتها

وتُعد كلية الملك فهد الأمنية، في مقدمة المؤسسات الأمنية التي تُعنى بتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والبحثية المتخصصة لمنسوبي وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية، والمساهمة بذلك في خدمة المجتمع، وتحقيق الأمن الشامل، من خلال التأهيل والتدريب الأمني، لتحقيق رؤية مستقبلية تتناسب مع المتغيرات التي يعيشها العالم في جميع العلوم والمعارف، حيث يعمل الخبراء في كلية الملك فهد الأمنية، على دراسة كل جديد في العلوم الأمنية والعسكرية ضمن منظومة من البرامج والأنشطة التي تصقل مهارات وتطور قدرات الطلاب، نظير ما تملكه من إمكاناتٍ كبيرة تتمثل في البنية التحتية النموذجية والميادين المتخصصة، ودعم البحث العلمي، وانعكس ذلك على مخرجات الكلية.