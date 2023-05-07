وزير الخارجية يبحث على المستوى العربي سبل التوصل لحلٍ للأزمة السورية

وجرى خلال الاجتماع، التشاور وتبادل وجهات النظر حيال الجهود المبذولة؛ من أجل التوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.