عند نقل الطلاب من مدرسة لأخرى.. عدم ظهور المدارس الحكومية في "نور" يربك أولياء الأمور

ناشد عددٌ من أولياء الأمور وزارةَ التعليم، بحلّ مشكلة عدم ظهور المدارس الحكومية عند طلبهم نقلَ أبنائهم من مدرسة لأخرى من خلال نظام نور، موضحين أن ذلك سبب لهم حالة من الإرباك؛ خوفًا على ضياع مقعد في المدارس الأقرب من مقر سكنهم.