عند نقل الطلاب من مدرسة لأخرى.. عدم ظهور المدارس الحكومية في "نور" يربك أولياء الأمور

ناشد عددٌ من أولياء الأمور وزارةَ التعليم، بحلّ مشكلة عدم ظهور المدارس الحكومية عند طلبهم نقلَ أبنائهم من مدرسة لأخرى من خلال نظام نور، موضحين أن ذلك سبب لهم حالة من الإرباك؛ خوفًا على ضياع مقعد في المدارس الأقرب من مقر سكنهم.
وقال أولياء أمور من الرياض لـ"سبق": إنهم عند محاولتهم نقل أبنائهم من مدرسة لأخرى حكومية عبر نظام نور "لا تظهر سوى المدارس الخاصة، بينما لا تظهر الحكومية حتى اليوم الأربعاء، ولا نعلم الأسباب".
وأضافوا: "نتمنّى من وزارة التعليم حلَّ الإشكالية بشكل عاجل حتى يتسنّى لأبنائهم الانتظام على مقاعد الدراسة من يوم الأحد القادم أول دوام للطلاب في العام الجديد".
وعلمت "سبق" بأن عددًا من أولياء أمور الطلاب في العاصمة الرياض توجهوا إلى المدارس يشتكون من مشكلة عدم ظهور المدارس الحكومية في النقل بنظام نور، فيما تداول آخرون رسالة تبين أن النقل سيكون متاحًا الأحد القادم.
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن استمرار تفعيل خدمة جديدة عبر نظام نور، تتيح لأولياء الأمور نقل الطلاب والطالبات من مدرسة إلى أخرى بسهولة ودون الحاجة لموافقة مديري المدارس، ويأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل عمليات النقل وتوفير الوقت والجهد لأولياء الأمور وتعزيز مرونة النظام التعليمي في المملكة.
وأوضحت الوزارة أنّ العملية تتضمّن سبع خطوات بسيطة يمكن تنفيذها عبر النظام الإلكتروني نور؛ حيث يبدأ الأمر بتسجيل الدخول على نظام نور باستخدام حساب ولي الأمر أو الحساب المسؤول عن النقل، ثم الدخول على طلب نقل إلى مدرسة وتوضيح اسم الطالب المُراد نقله.
بعد ذلك يتمّ تحديد الإدارة التعليمية المُراد النقل منها واختيار إدارة التعليم المراد النقل إليها. ويتبع ذلك اختيار اسم المدرسة المُراد النقل إليها، وأخيرًا الضغط على زر "تثبيت" بعد التأكد من جميع البيانات المدخلة.