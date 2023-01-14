"المعيقلي": المملكة تولت زمام ترسيخ معاني السماحة الإسلامية والاعتدال والوسطية ومحاربة الغلو والتشدد

وقال فضيلته في خطبة الجمعة التي ألقاها بجامع دار السلام في منطقة اللوديام بعاصمة جنوب أفريقيا: "هذا المنهج الوسطي السوي، هو منهج سلفنا الصالح، والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا، ولقد تولت المملكة زمام المبادرة في ترسيخ معاني السماحة الإسلامية، والاعتدال والوسطية ومحاربة الغلو والتشدد والإرهاب والتطرف من خلال المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات والندوات والتعاون مع العلماء والقادة في الدول الشقيقة والصديقة".