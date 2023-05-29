نيابة عن خادم الحرمين.. نائب وزير الخارجية يشارك بمراسم تنصيب رئيس نيجيريا

عقب ذلك، حضر نائب وزير الخارجية، مراسم تنصيب الرئيس النيجيري، حيث تقدم بالسلام على فخامته، ونقل تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة تنصيب فخامته رئيساً لجمهورية نيجيريا الاتحادية، ولحكومة وشعب نيجيريا الشقيق المزيد من التقدم والنماء والازدهار.