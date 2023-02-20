ولي العهد يدعم جهود التنمية المناطقية.. تطوير الحدود الشمالية أحدث مثال

تأتي الإعلانات المُتتالية التي يتبناها سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بتأسيس هيئات تطويرية ومكاتب استراتيجية، لتثبت مدى قوة العملية التنموية التي يقودها سمو ولي العهد في شتى مناطق المملكة، وكذلك حرصه الذي وعد بإطلاق عدد من هذه المشاريع في جميع مناطق المملكة.
وجاء إعلان سمو ولي العهد اليوم الاثنين، عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، وكذلك ما سبقه من إعلانات في عدد من مناطق المملكة، ليمثل امتدادًا لقيادة سموه لجهود التنمية المناطقية والتي سيتم توجيهها كذلك لبقية المناطق.
ويُراهن ولي العهد على دور الهيئات التطويرية في المناطق، في توحيد جهود الجهات الحكومية في كل منطقة، وتذليل العقبات التي كانت تواجهها في أوقات سابقة، ما يجعل من هيئات التطوير أمام فرصة كبيرة لترجمة تطلعات ودعم سموه في إحداث نقلة تنموية نوعية في المناطق.
والحدود الشمالية ليست الأولى، فسبق وأن أطلق سموه استراتيجية استدامة الرياض، والتي تهدف إلى تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالميًا.
كما أطلق سموه، استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار "قمم وشيم"، التي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة، بضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة؛ لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام.
وأعلن سمو ولي العهد عن الرؤية التصميمية لمخطط "رحلة عبر الزمن"، بهدف إحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العُلا بشكل مسؤول ومستدام، في بيئة ثقافية وطبيعية فريدة من نوعها شمال غرب المملكة، حيث يُعد المشروع محطة رئيسية ضمن برنامج تطوير العُلا وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما أعلن سموه عن إطلاق شركة "داون تاون السعودية"، كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ والتي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة، وتقدم هذه الاستراتيجيات فرص عمل واعدة لشباب وفتيات المملكة.
يذكر أن ولي العهد قد أطلق في وقت سابق استراتيجية صندوق التنمية الوطني، والتي تهدف أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وكان ولي العهد قد أعلن قبل أيام إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، بهدف تطوير أكبر داون تاون حديث عالمياً في مدينة الرياض، مما يسهم في تطوير مستقبل العاصمة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.