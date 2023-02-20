ولي العهد يدعم جهود التنمية المناطقية.. تطوير الحدود الشمالية أحدث مثال

ويُراهن ولي العهد على دور الهيئات التطويرية في المناطق، في توحيد جهود الجهات الحكومية في كل منطقة، وتذليل العقبات التي كانت تواجهها في أوقات سابقة، ما يجعل من هيئات التطوير أمام فرصة كبيرة لترجمة تطلعات ودعم سموه في إحداث نقلة تنموية نوعية في المناطق.