مخيم "سبيس 2101" في "كاوست".. طلبة المملكة على موعد مع تجربة تعليمية متطورة

بدوره، قال بيتر لونغستاف، الرئيس التنفيذي للعمليات في ستارلايت للتعليم (Starlight Education) : "تُلهم مخيماتنا التدريبية الطلبة جميعهم، وتحفزهم لبلوغ النجوم، وهي جزء من طموحاتنا لمساعدة المواهب الشابة لتحقيق قدراتها وإمكاناتها. ونحن ملتزمون، من خلال العمل مع شركائنا والمؤسسات المحلية الأخرى، بمنح الطلبة تجربة تعليمية لا تُنسى بدعم وتوجيه من قبل رواد فضاء ناسا والجامعات ذات التصنيف الأعلى وبعض أكثر العلماء شهرة في العالم".