إطلاق الصندوق السعودي للأفلام: صندوق ملكية خاصة الأول من نوعه في المنطقة

كما يأتي إطلاق الصندوق السعودي للأفلام، امتدادًا للاتفاقية من حيث المبدأ التي وقعها الصندوق الثقافي مع "ميفك كابيتال" و"رؤى ميديا فنتشرز" في مهرجان كان السينمائي الدولي الماضي، وتفعيلًا للاستثمار في القطاع ضمن برنامج تمويل قطاع الأفلام، والذي أطلقه الصندوق الثقافي في عام 2023، وهو أحد مبادرات برنامج المحتوى الرقمي – اقنايت الذي يهدف إلى تعزيز المحتوى الرقمي في المملكة.