أمير الجوف: الاحتفاء بـ"يوم التأسيس" تعبيرٌ عن مشاعر الاعتزاز والفخر بالانتماء للوطن

وأكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أن استحضار التاريخ العريق للدولة في هذه المناسبة يبعث الفخر لدى الجيل الجديد للاعتزاز بتاريخ الأجداد، ويحفزهم لإكمال مسيرة البناء والتنمية، ويؤكد الأسس الراسخة التي قامت عليها هذه الدولة من سعي لتحقيق كل ما يعزز من مكانتها سياسيًّا واقتصاديًّا وتنمويًّا.