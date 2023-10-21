البطي: نبحث مع الجانب الصيني عن فرص تساعدنا في تطوير أعمالنا وتوسيع استثماراتنا في السوق السعودي

وجرى خلال المعرض توقيع اتفاقية مع شركة CITIC الصينية للإنشاءات التابعة لمجموعة CITIC Group الصينية، وهي شركة رائدة من بين أكبر 250 شركة إنشاءات دولية وتعتبر مقاولًا عالميًا رائدًا يقدم خدمات إنشائية وهندسية شاملة، وذلك بهدف الحصول على خدمات استثمارية وتوسيع خطوط الإنتاج لخدمة السوق السعودي بحزمة حلول متكاملة من شأنها أن تحقق قابلية تطوير أعلى واستدامة في القطاع العقاري