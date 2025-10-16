أمير الشرقية يفتتح مركز الصورة التشغيلية بالخبر ويطّلع على مشاريع المدن الذكية والتحول الرقمي

افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الخميس بمحافظة الخبر، مركز الصورة التشغيلية للمدينة (COP)، التابع لوكالة التحول الرقمي والمدن الذكية في أمانة المنطقة الشرقية، بحضور أمين المنطقة الشرقية وعدد من وكلاء الأمانة ورؤساء البلديات والمسؤولين وممثلي الجهات ذات العلاقة.
وأشاد الأمير بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – لتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة التشغيلية للقطاعات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء البلدي وتعزيز التحول نحو مدن ذكية مستدامة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحياة.
وقدم أمين المنطقة الشرقية شرحًا لسموه عن مكونات المركز وآليات عمله في متابعة وتشغيل المدن الذكية، إضافة إلى عرض تفصيلي حول أبرز المشاريع والمبادرات التقنية في مجالات التحول الرقمي والمدن الذكية.
وأوضح أن مركز الصورة التشغيلية يُعد من المبادرات النوعية التي تجسّد حرص الأمانة على توظيف التقنيات الحديثة في إدارة المدن، عبر بناء منظومة تشغيلية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بما يتيح متابعة مؤشرات الأداء الحضري وتحليل البيانات التشغيلية لدعم اتخاذ القرار بشكل فوري وفعّال.
وبيّن أن المركز يضم مشاريع تقنية متقدمة، منها مشروع الكاميرات الذكية لتعزيز السلامة العامة من خلال التحليل الآلي للصور، ومشروع الإنارة الذكية الذي يتيح التحكم الآلي في أعمدة الإنارة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الصيانة، إلى جانب مشاريع رصد التشوه البصري والمنصة الذكية الموحدة التي تدمج بيانات وأنظمة المدينة في واجهة تشغيلية واحدة تسهم في تسريع الاستجابة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأشار إلى أن المركز يمثل أحد المكونات الرئيسة لمنظومة التحول الذكي في مدن المنطقة الشرقية، ويعكس توجه الأمانة نحو تطوير بيئة حضرية مبتكرة ومستدامة قائمة على البيانات المفتوحة، بما يعزز جودة الخدمات البلدية ويرفع كفاءة التشغيل والبنية التحتية التقنية الداعمة للمشهد الحضري.
كما استعرض أمين المنطقة الشرقية أمام سمو أمير المنطقة الشرقية الجوائز العالمية التي حققتها الأمانة، من بينها المركز الذهبي في جوائز STEVIE AWARDS العالمية لعام 2025 عن مشروع الذكاء الاصطناعي لتحليل الكاميرات الذكية، وجائزة الخليج للاستدامة 2025 (Gulf Sustainability Awards) – المستوى الفضي – عن فئة “أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي” ضمن مبادرة منظومة الرصد الذكي.