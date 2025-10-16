أمير الشرقية يفتتح مركز الصورة التشغيلية بالخبر ويطّلع على مشاريع المدن الذكية والتحول الرقمي

وبيّن أن المركز يضم مشاريع تقنية متقدمة، منها مشروع الكاميرات الذكية لتعزيز السلامة العامة من خلال التحليل الآلي للصور، ومشروع الإنارة الذكية الذي يتيح التحكم الآلي في أعمدة الإنارة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الصيانة، إلى جانب مشاريع رصد التشوه البصري والمنصة الذكية الموحدة التي تدمج بيانات وأنظمة المدينة في واجهة تشغيلية واحدة تسهم في تسريع الاستجابة وتحسين الكفاءة التشغيلية.