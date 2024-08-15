بينها جسران موازيان للجسر المعلّق.. بدء تنفيذ 4 مشاريع طرق ضمن برنامج "تطوير محاور الطرق الدائرية بالرياض"

وتشتمل مشاريع "المجموعة الأولى" من هذا البرنامج على الطرق التالية: مشروع تنفيذ الطريق الدائري الجنوبي الثاني، بطول 56 كيلومترًا، ويمتد من طريق الخرج الجديد شرقًا حتى طريق جدة غربًا، ويشتمل على أربعة مسارات للطريق الرئيسي في كل اتجاه، وثلاثة مسارات لطريق الخدمة في كل اتجاه، كما يتضمن الطريق تنفيذ 10 تقاطعات رئيسة، وإنشاء 32 جسرًا، مشروع تنفيذ جسرين موازيين للجسر المعلّق (جسر وادي لبن) وتطوير تقاطع الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة، بطول أربعة كيلومترات، ويتضمن تنفيذ جسرين موازيين للجسر الحالي (المعلّق)، وإنشاء أربعة جسور عند التقاء الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة، مشروع تطوير الجزء الغربي من (محور طريق الثمامة)، بطول ستة كيلومترات، ويمتد من طريق الملك خالد غربًا حتى طريق الملك فهد شرقًا، ومشروع امتداد طريق الطائف بحي لبن حتى مشروع القدية، بطول 16 كيلومترًا، ويمتد من النهاية الغربية لطريق الطائف بحي لبن شرقًا حتى مشروع القدية.