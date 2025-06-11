"تعليم الطائف" تحث الطلاب والطالبات على التركيز والمراجعة المنتظمة

من جانبه، أكد المدير العام للتعليم في الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن أولياء الأمور والأسر شركاء النجاح، مثمّنًا تعاونهم ومتابعتهم لأبنائهم؛ مما يساعدهم على الاستمرار في رحلتهم التعليمية. ودعا أولياء الأمور "شركاء النجاح" إلى استمرار التعاون الدائم مع المدارس؛ لتوفير المناخ التربوي والتعليمي، وتهيئة أجواء مثالية في المنازل لزيادة التحصيل الدراسي، راجيًا للجميع التوفيق.