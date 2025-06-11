"تعليم الطائف" تحث الطلاب والطالبات على التركيز والمراجعة المنتظمة

حثّت الإدارة العامة للتعليم بالطائف الطلاب والطالبات على التركيز والمراجعة المنتظمة خلال الأيام التي تسبق الاختبارات؛ لضمان ترسيخ المعلومات في الذاكرة بشكلٍ فعّال وطويل الأمد.
وأوضحت الإدارة أن التركيز والمراجعة يعزّزان الفهم والتحصيل الدراسي؛ ما يسهم في تحقيق التفوق والنجاح. وأكدت أن المثابرة والاجتهاد أساس التفوق، داعيةً إلى الحرص على أخذ فترات راحة منتظمة، وممارسة الرياضة؛ لتجديد الطاقة وتحسين التركيز أثناء الدراسة.
من جانبه، أكد المدير العام للتعليم في الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن أولياء الأمور والأسر شركاء النجاح، مثمّنًا تعاونهم ومتابعتهم لأبنائهم؛ مما يساعدهم على الاستمرار في رحلتهم التعليمية. ودعا أولياء الأمور "شركاء النجاح" إلى استمرار التعاون الدائم مع المدارس؛ لتوفير المناخ التربوي والتعليمي، وتهيئة أجواء مثالية في المنازل لزيادة التحصيل الدراسي، راجيًا للجميع التوفيق.