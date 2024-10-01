بجوائز تبلغ 750 ألف ريال.. نادي الصقور ينظّم سباق الملواح في الـ 7 من أكتوبر

ينظم نادي الصقور السعودي، خلال الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر المقبل، سباق الملواح، في مقر النادي في ملهم (شمال مدينة الرياض)، في إطار جهوده لتعزيز موروث الصقارة والحفاظ على هذه الهواية الأصيلة، حيث تتنافس الصقور في هذا السباق لقطع مسافة 200 متر بأسرع وقت ممكن، ما يمهد لها الطريق بعد ذلك للمشاركة في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز، وسيشهد السباق، في هذا العام، تنافسًا في فئات محددة للصقور من نوع (الفرخ) وهي: (حر، وشاهين، وجير بيور، وجير شاهين، وجير تبع، ومثلوث جير).
وخُصصت للسباق جوائز يصل إجماليها إلى 750 ألف ريال، موزعة على 18 فائزًا في كل فئة من الأشواط الستة، حيث يحصل أصحاب المراكز الأولى على جوائز تتراوح بين 30 ألف ريال للمركز الأول، و25 ألف ريال للمركز الثاني، و20 ألف ريال للمركز الثالث، بينما يحصل الفائزون من المركز الرابع حتى العاشر على جوائز تتفاوت قيمتها من 15 ألف ريال حتى خمسة آلاف ريال، مما يعزز من حدة المنافسة ويرفع من معنويات المشاركين.
وأكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، أن سباق الملواح؛ الذي يقام في هذا العام بالتزامن مع (معرض الصقور والصيد السعودي الدولي)؛ الذي ينطلق في 3 أكتوبر بمشاركة أكثر من 400 عارض من 45 دولة، يأتي ضمن جهود النادي لتعزيز الحفاظ على هواية الصقارة من خلال تدريب هواة الصقور على سباقات الملواح، وتشجيع المزيد من الأفراد لممارسة هذه الهواية الأصيلة، مشيرًا إلى أن نادي الصقور السعودي وضع خطة إستراتيجية تشتمل على العديد من الجوانب التي ستسهم بشكل كبير في زيادة رقعة الممارسين لهذا الموروث العريق خلال العامين المقبلين.
وأضاف "الطويل" أن النادي يهدف من إقامة هذا السباق لصقل المهارات في سباقات الملواح، وجذب الأجيال الجديدة وتحفيزها للانضمام للهواية، ودعم الصقارين السعوديين من خلال توفير ميادين تدريب لتمكينهم من ممارسة هوايتهم، إلى جانب دعم مدربي الصقور والحفاظ على هذا الموروث الوطني العريق، مؤكدًا أن النادي يهدف من خلال هذه الفعالية إلى تعزيز دوره كمحور أساسي لدعم مدربي الصقور، وتوفير منصة تجمع مختلف مقدمي الخدمات والمهتمين بالاستثمار في مجال الصقور ومستلزماتها، وذلك من أجل بناء مجتمع حيوي ومستدام في مجال الصقارة.
يذكر أن نادي الصقور السعودي قد أعلن عن انطلاق فعالياته للموسم 2024 - 2025م؛ التي تشمل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، إضافة إلى كأس نادي الصقور 2024، التي تقام لأول مرة في محافظة حفر الباطن، وكأس العلا للصقور، وسباق الملواح، ومزاد نادي الصقور السعودي، التي تأتي ضمن مساعي النادي لاستدامة موروث الصقارة محليًّا وعالميًّا، وصونه ونقله للأجيال القادمة.