بجوائز تبلغ 750 ألف ريال.. نادي الصقور ينظّم سباق الملواح في الـ 7 من أكتوبر

ينظم نادي الصقور السعودي، خلال الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر المقبل، سباق الملواح، في مقر النادي في ملهم (شمال مدينة الرياض)، في إطار جهوده لتعزيز موروث الصقارة والحفاظ على هذه الهواية الأصيلة، حيث تتنافس الصقور في هذا السباق لقطع مسافة 200 متر بأسرع وقت ممكن، ما يمهد لها الطريق بعد ذلك للمشاركة في منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز، وسيشهد السباق، في هذا العام، تنافسًا في فئات محددة للصقور من نوع (الفرخ) وهي: (حر، وشاهين، وجير بيور، وجير شاهين، وجير تبع، ومثلوث جير).