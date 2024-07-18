خرج قبل أسبوع ولم يعُد.. أسرة المفقود "علي مبارك" تناشد البحث عن والدهم

ناشدت أسرة المفقود علي مبارك علي، قراء "سبق"، مساعدتها في البحث عن والدهم البالغ من العمر 58 عامًا، والمتغيب عن المنزل منذ يوم السبت الماضي الموافق 7/ 1/ 1446.
وقال "عبدالله" ابن المفقود لـ"سبق"، إن والده خرج من منزل أسرته الكائن بحي بدر النموذجي جنوب الرياض قبل أسبوع، ولم يعُدْ حتى الآن.
وبيَّن أن والده سبق وأن تعرض لعدة جلطات بالرأس ويعاني من مرض السكري، وأضاف: تم فتح بلاغ رسمي لدى مركز شرطة الشفا برقم (4605600163) التي بدورها عمَّمت عن المفقود، ولفت إلى أنه يرتدي ثوبًا بني اللون، وطاقية ونظارة طبية.
ودعا "عبدالله" ابن المفقود كل من يشاهد والده أو يعرف عنه معلومات المبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية أو الاتصال على الرقم: (0581927029).