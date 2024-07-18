خرج قبل أسبوع ولم يعُد.. أسرة المفقود "علي مبارك" تناشد البحث عن والدهم

وبيَّن أن والده سبق وأن تعرض لعدة جلطات بالرأس ويعاني من مرض السكري، وأضاف: تم فتح بلاغ رسمي لدى مركز شرطة الشفا برقم (4605600163) التي بدورها عمَّمت عن المفقود، ولفت إلى أنه يرتدي ثوبًا بني اللون، وطاقية ونظارة طبية.