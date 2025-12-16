NHC تعلن اكتمال تسليم وجهة تبوك فالي1 بتبوك

وتُعد وجهة تبوك فالي1 نموذجًا متكاملًا للوجهات العمرانية التي تطورها NHC، حيث تم تصميمها لتوفير بيئة سكنية متكاملة تشمل خدمات أساسية وبنية تحتية حديثة، مع مرافق تعليمية وتجارية وترفيهية ومسطحات خضراء تعزز جودة الحياة للسكان. كما شهدت الوجهة أعمال تطوير نوعية شملت زراعة أكثر من 50 ألف شجرة وشجيرة، وتخصيص مواقع تلبي احتياجات السكان.