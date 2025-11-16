بالصور والفيديو.. تمديدات مياه تُربك السير خلف مستشفى شقراء وتُجبر المركبات على عكس الطريق

في مشهد يهدد السلامة العامة، تسبّبت أعمال تمديدات مياه تنفذها إحدى الشركات في طريق الأبراج خلف مستشفى شقراء، في إرباك مروري كبير، بعد أن أغلقت جزءًا واسعًا من الطريق دون توفير مسارات بديلة، ما أجبر العديد من السائقين على السير في الاتجاه المعاكس، وسط مخاوف من وقوع حوادث خطرة.