بالصور والفيديو.. تمديدات مياه تُربك السير خلف مستشفى شقراء وتُجبر المركبات على عكس الطريق
في مشهد يهدد السلامة العامة، تسبّبت أعمال تمديدات مياه تنفذها إحدى الشركات في طريق الأبراج خلف مستشفى شقراء، في إرباك مروري كبير، بعد أن أغلقت جزءًا واسعًا من الطريق دون توفير مسارات بديلة، ما أجبر العديد من السائقين على السير في الاتجاه المعاكس، وسط مخاوف من وقوع حوادث خطرة.
ورصدت "سبق" ميدانيًا اضطرار المركبات إلى الانعطاف المفاجئ والدخول في المسارات المعاكسة لتجنّب الحواجز، ما تسبب في فوضى مرورية، خاصة خلال فترات الذروة، عند بداية ونهاية الدوام المدرسي، وهو ما يزيد من احتمالية وقوع حوادث مرورية قد تكون نتائجها وخيمة.
وأكد عدد من السكان أن الشركة المنفذة وضعت الحواجز وأغلقت أجزاء كبيرة من الطريق، دون توفير طرق بديلة آمنة أو تنظيم واضح لحركة المرور، ما يزيد من تعقيد الوضع يومًا بعد يوم.
وأضاف الأهالي أن الطريق يخدم عددًا من الأحياء الجنوبية في المحافظة، إلى جانب مراجعي المستشفى من تلك الأحياء، مما يجعل استمرار الوضع الحالي غير مقبول ويضاعف من حجم الخطورة.
وطالب المواطنون بتدخل عاجل من الجهات المختصة لإلزام الشركة بتنفيذ الأعمال وفق الأنظمة والتعليمات، ووضع حلول مرورية بديلة، تضمن سلامة السائقين والمشاة، وتحافظ على انسيابية الحركة في أحد أهم الطرق الحيوية في شقراء.