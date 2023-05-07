حادث تصادم بعقبة الصماء.. والجهات المعنية تواصل إزالة الانهيارات ومخلفات الأمطار

يُذكر أن عقبة الصماء تشهد حوادث شبه يومية منذ أن تم تحويل المركبات الصغيرة إليها كأحد الطرق البديلة عن عقبة شعار بسبب انحداراتها الخطرة، وتهوية بعض السيارات، وجهل قائديها بالقيادة في مثل هذا الطريق، حيث يعتمدون على المكابح في النزول دون استخدام النمر الثقيلة التي تضمن عدم تسخينها ومن ثم تعطلها.