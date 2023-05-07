حادث تصادم بعقبة الصماء.. والجهات المعنية تواصل إزالة الانهيارات ومخلفات الأمطار

تواصل الجهات المعنية عمليات إزالة الانهيارات الصخرية والمخلفات بـ"عقبة الصماء"؛ بعد الأمطار الغزيرة التي ضربتها يوم أمس، والتي تسببت في إغلاقها لوقت وجيز.
وتنتشر المعدات والآليات المختلفة بامتداد العقبة، في عمل مستمر وجهود جبارة بما يضمن سلامة مرتاديها.
وشهدت العقبة، صباح اليوم، حادث تصادم وجهًا لوجه بين مركبتين باشرته الجهات المختصة، داعية في الوقت ذاته الجميع إلى توخي الحذر وأخذ الحيطة، في ظل ما تشهده العقبة من بقايا أتربة قد تُفقد قائدي المركبات السيطرة على مركباتهم لا سمح الله.
وشهدت العقبة ظهر اليوم، هطول أمطار تم التعامل معها في حينه.
يُذكر أن عقبة الصماء تشهد حوادث شبه يومية منذ أن تم تحويل المركبات الصغيرة إليها كأحد الطرق البديلة عن عقبة شعار بسبب انحداراتها الخطرة، وتهوية بعض السيارات، وجهل قائديها بالقيادة في مثل هذا الطريق، حيث يعتمدون على المكابح في النزول دون استخدام النمر الثقيلة التي تضمن عدم تسخينها ومن ثم تعطلها.