"تعليم الطائف" تنفّذ برنامجاً مكثفاً لتأهيل 126 طالباً وطالبة لمسابقة "موهوب 2"

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، أمس الأحد، البرنامج التدريبي لـ 126 طالباً وطالبة؛ للتأهيل إلى مسابقة "موهوب 2" للأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات، عن بُعد.
ويهدف البرنامج لإعداد الطلاب المشاركين لدخول الاختبار التحريري على مستوى المملكة والمزمع إقامته يوم الإثنين الموافق 23 /5/ 1446هـ، على مسرح الفيصلية "بنين"، ومسرح مبنى تعليم البنات "للطالبات".
وقال المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي؛ إن برنامج "موهوب 2" للأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات، يهدف إلى اكتشاف المتميزين في المواد العلمية، وإلحاقهم بالبرامج التدريبية المخصّصة لتحسين مخرجات التعليم بشكلٍ أساسي، وتحقيق جودة التعليم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الدولية.
يأتي هذا البرنامج حرصاً من إدارة الطائف على تنفيذ برامجها بفعالية وكفاءة عاليتَيْن عن طريق التدريب المكثّف من أجل بث روح التنافس بين الطلاب، وتهيئتهم لخوض المنافسات المحلية والدولية وتحقيق المراكز المتقدمة.