"تعليم الطائف" تنفّذ برنامجاً مكثفاً لتأهيل 126 طالباً وطالبة لمسابقة "موهوب 2"

وقال المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي؛ إن برنامج "موهوب 2" للأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات، يهدف إلى اكتشاف المتميزين في المواد العلمية، وإلحاقهم بالبرامج التدريبية المخصّصة لتحسين مخرجات التعليم بشكلٍ أساسي، وتحقيق جودة التعليم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الدولية.