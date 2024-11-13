الجمعة.. ظهور آخر قمر عملاق في عام 2024

سيظهر آخر قمر عملاق لهذا العام؛ المعروف بقمر القندس، يوم الجمعة 15 نوفمبر الجاري، حيث ستبلغ نسبة لمعانه 100%.
وسيبدأ القمر في الظهور يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري؛ لكنه لن يكتمل رسمياً حتى يوم الجمعة، مما يجعله يبدو أكبر حجماً وأكثر لمعاناً.
يُعد قمر القندس هو القمر الرابع والأخير في سلسلة الأقمار العملاقة لعام 2024، وتحدث هذه الظاهرة عندما يتزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى نقطة الحضيض، وهي النقطة في مداره التي يكون فيها أقرب إلى الأرض، على بُعد نحو 226 ألف ميل.
سُمّي قمر نوفمبر بهذا الاسم نسبةً إلى تقويم المزارع القديم، حيث يُشير إلى الوقت الذي تتخذ فيه القنادس مأوى لها خلال فصل الشتاء. تاريخياً، كان هذا القمر يمثل أيضاً الفترة التي ينصب فيها الصيادون الفخاخ لصيد القنادس؛ للحصول على جلودها الشتوية.
وشهد العالم هذا العام، ثلاثة أقمار عملاقة أخرى، حيث حدثت هذه الظاهرة في 19 أغسطس، 18 سبتمبر، و17 أكتوبر، وكان قمر أكتوبر العملاق ملحوظاً بشكلٍ خاص، حيث اقترب من الأرض بنحو 222 ألف ميل؛ ما جعله الأكبر في 2024.