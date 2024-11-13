الجمعة.. ظهور آخر قمر عملاق في عام 2024

يُعد قمر القندس هو القمر الرابع والأخير في سلسلة الأقمار العملاقة لعام 2024، وتحدث هذه الظاهرة عندما يتزامن اكتمال القمر مع وصوله إلى نقطة الحضيض، وهي النقطة في مداره التي يكون فيها أقرب إلى الأرض، على بُعد نحو 226 ألف ميل.