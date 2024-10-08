المملكة تُبرز ابتكاراتها الرائدة في الاستدامة والنمو الاقتصادي خلال منتدى العلوم والتكنولوجيا باليابان

وأوضح في كلمته خلال رئاسة وفد المملكة المشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع (STS)، الذي يقام حاليًا بمدينة كيوتو اليابانية، أن المملكة تسعى لإنتاج ما يصل إلى 600 طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026م؛ وذلك عبر إنشائها أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم؛ مما يوفر على الكوكب ما يصل إلى 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا.