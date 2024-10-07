"متمم" يناقش مستهدفات البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة 2025

وشارك في اللقاء كل من وكيل السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، الدكتور عبدالإله الرشيدي، وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور محمد مكني، وأستاذ المالية المساعد في جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور عبدالله السلوم، وأدارت اللقاء الأستاذة ميسم العقل.