"متمم" يناقش مستهدفات البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة 2025

نظم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبحضور الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، جلسة معرفية يوم أمس بعنوان: "مستهدفات البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة 2025"، وذلك ضمن سلسلة من الجلسات التي يقيمها المركز لنشر المعرفة المالية والاقتصادية.
وشارك في اللقاء كل من وكيل السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، الدكتور عبدالإله الرشيدي، وأستاذ المالية والاستثمار بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور محمد مكني، وأستاذ المالية المساعد في جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور عبدالله السلوم، وأدارت اللقاء الأستاذة ميسم العقل.
وسلط المشاركون الضوء خلال الجلسة على آلية إعداد البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة، واستعرضوا مستهدفات نشر البيان التمهيدي، وتطرقوا إلى أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية التي تضمنها البيان، بالإضافة إلى أهم المستهدفات التنموية للميزانية العامة للدولة.
وتأتي هذه الجلسة امتدادًا لسلسلة من الجلسات والمحاضرات والأنشطة التي ينظمها مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، في إطار دوره المستمر في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا المتعلقة بالاقتصاد والمال على الصعيدين المحلي والدولي.