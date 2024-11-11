"الحربي" لـ"سبق": الرياض تقود موقفاً دولياً صلباً ضد الانتهاكات الإسرائيلية للقضية الفلسطينية

وزاد بأن ما قامت به الرياض يأتي إيماناً بأهمية العمل العربي والإسلامي المشترك لحل القضايا والأزمات التي تواجهها المنطقة والعالم، خاصة وأنه جاء بمشاركة قادة ملياري ونصف المليار مسلم وعربي حيث يجتمعون في مكان واحد، للعب دور كبير تكون عليه استجابة دولية، وتعاون كبير، مع ما سيتم الاتفاق عليه من قرارات معلنة.