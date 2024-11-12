التمرين السعودي المصري "السهم الثاقب 2024".. تدريبات على مكافحة الإرهاب

وكان رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة، اللواء الركن عادل بن محمد البلوي؛ قد أكّد أن هذه المشاركة تأتي ضمن التوجيه التدريبي للقوات المسلحة للفترة التدريبية (1446هـ - 1447هـ) للتمارين المشتركة والمختلطة داخل المملكة وخارجها، بهدف تطوير التدريب وتأهيل منسوبي القوات المسلحة واكتساب المهارات.