التمرين السعودي المصري "السهم الثاقب 2024".. تدريبات على مكافحة الإرهاب

انطلق التمرين السعودي المصري المشترك "السهم الثاقب 2024" المُقام في مصر، بمشاركة وحدات من أفرع القوات المسلحة وقوات من الدولة المستضيفة.
يشهد التمرين تنفيذ المشاركين تدريبات على مكافحة الإرهاب والتخطيط وإدارة القتال لمهاجمة قوات عسكرية، ومكافحة الطائرات المسيّرة، إضافة إلى عمليات بحرية وجوية.
وكان رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة، اللواء الركن عادل بن محمد البلوي؛ قد أكّد أن هذه المشاركة تأتي ضمن التوجيه التدريبي للقوات المسلحة للفترة التدريبية (1446هـ - 1447هـ) للتمارين المشتركة والمختلطة داخل المملكة وخارجها، بهدف تطوير التدريب وتأهيل منسوبي القوات المسلحة واكتساب المهارات.
وتهدف مشاركة القوات المسلحة؛ ممثلة في القوات البرية، والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي السعودية؛ لتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة السعودية والمصرية وتطوير العمل المشترك.