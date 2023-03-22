بحث تعزيز التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد في مقر الصندوق بالرياض اليوم، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في المملكة ناهد حسين والوفد المرافق لها.
وشهد اللقاء مناقشة المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية في الدول النامية، كما بحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الإنمائي بين الجانبين لتوحيد الجهود التنموية ومعالجة التحديات ووضع الحلول المستدامة لها.
يشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ أكثر من 48 عامًا على دعم المشروعات التنموية في الدول النامية، وتأتي تلك المشروعات في قطاعات حيوية مختلفة؛ للإسهام في تحقيق الخدمات الأساسية التنموية في تلك الدول، وصولًا إلى الإسهام في تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات لدعم الدول الأقل نموًا والأشد فقرًا.
ويعمل الصندوق على تمويل تلك المشروعات؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز فاعلية العون الإنمائي من خلال الشراكة والتعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.