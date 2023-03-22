بحث تعزيز التعاون بين الصندوق السعودي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

يشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ أكثر من 48 عامًا على دعم المشروعات التنموية في الدول النامية، وتأتي تلك المشروعات في قطاعات حيوية مختلفة؛ للإسهام في تحقيق الخدمات الأساسية التنموية في تلك الدول، وصولًا إلى الإسهام في تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات لدعم الدول الأقل نموًا والأشد فقرًا.